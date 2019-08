Ana Maria Braga dança É o Tchan enquanto panela pega fogo no Mais Você!

14/08/2019 | 12:11



Ana Maria Braga fez a festa dos internautas mais uma vez! Durante o programa Mais Você desta quarta-feira, dia 14, a apresentadora protagonizou uma cena hilária ao dançar no ritmo da banda É o Tchan no quadro Copia e Cola!

Tudo aconteceu no momento em que a música Domingo Ela Não Vai começou a tocar e Ana Maria entrou no embalo dos cozinheiros. O momento, é claro, foi para lá de engraçado e rendeu comentários na internet. No entanto, a euforia de todo mundo logo acabou quando o alarme de incêndio disparou e assustou todo mundo.

Na hora, a apresentadora viu que uma das cozinheiras deixou uma panela no fogo assim que a música começou a tocar e brincou:

- Olha aqui o tchan, disse, com a frigideira na mão

- Deixei a minha frigideira ligada com vinho e fui dançar, disse a cozinheira, que caminhou tranquilamente até Ana Maria.

Socorro, hein? Além disso, a apresentadora ainda deu o que falar ao ensinar como fazer um café no programa. Ela é a própria criadora de memes!