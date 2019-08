Miley Cyrus está seguindo Pabllo Vittar no Instagram

14/08/2019 | 12:10



Pabllo Vittar está preparando a sua dominação mundial! Após lançar sua primeira música em inglês, em parceria com Charli XCX, a cantora pode estar na mira de outra artista: Miley Cyrus! Isso porque a ex-esposa de Liam Hemsworth está seguindo Pabllo no Instagram, ou seja, podemos sonhar com uma amizade e até mesmo uma parceria, não acha?

Além de ter recentemente divulgado a canção Flash Pose, que estará em seu novo álbum de estúdio, Pabllo já participou de um show na ONU que fez homenagem para a Rainha Elizabeth II, monarca da Inglaterra, e ainda se apresentou no Mês do Orgulho LGBTQI+, que contou com apresentações em diversas cidades dos Estados Unidos.

E parece que o Brasil está cada vez mais no radar de artistas gringos, já que Anitta, com quem Pabllo teve uma rixa, publicou recentemente uma foto ao lado de Cardi B, após a rapper demonstrar ter gostado da canção que a funkeira fez ao lado de Ludmilla.