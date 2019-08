Dicas de viagem para quem segue o calendário escolar internacional

Redação



14/08/2019 | 12:18

Enquanto algumas famílias já estão com a rotina normalizada, com a volta às aulas, há quem esteja começando agora o período de férias. É o caso, por exemplo, de crianças que seguem o calendário escolar internacional em escolas estrangeiras no Brasil. Para essa turma, o período de folga vai até setembro.

Confira seis hotéis pelo mundo para visitar com as crianças neste período. Os empreendimentos prepararam diversas atividades e até uma gastronomia específica para os viajantes mirins. As opções variam desde um estabelecimento da Hello Kitty, na Malásia, até um Chá da Tarde especial com temas infantis em Toronto, no Canadá.

Suítes ou Iglus – China

Divulgação Shangri-La Hotel, Harbin – Winter Wonderland

O Shangri-La Hotel, em Harbin, na China, acabou de lançar seis suítes temáticas desenhadas para crianças, com opções conjugadas para os pais. A inspiração veio do Ice and Snow Festival, evento mundialmente conhecido na cidade.

Seja no “País das Maravilhas de inverno” ou na “Casa de gelo”, as crianças poderão se imaginar imersas no universo encantador da neve. Há também opções de suítes com temas como safári, casa da árvore, espaço e castelo.

Além da decoração, os quartos têm uma área de brincadeiras e uma boa gama de amenities especiais para os pequenos.

Hello Kitty – Malásia

Divulgação Hotel Jen Puteri Harbour, Johor – Hello Kitty

O Hotel Jen Puteri Harbour, Johor tem 12 quartos com temas diferentes da Hello Kitty. As famílias podem escolher acomodações comuns e optar pelo adjacente decorado.

Além da decoração, o local inclui artigos de papelaria, toalhas, roupões de banho bordados, e a Kiddy Land, um espaço coberto onde crianças e adolescentes podem jogar pebolim, Playstation 4 ou navegar na internet na estação iMac.

Hotel Eden – Roma

Divulgação Vista do Hotel Eden – Roma

O hotel fica no topo das famosas escadarias “Spanish Stairs”, um dos pontos turísticos mais visitados de Roma, na Itália. O concierge se encarrega de sugerir ideias criativas para crianças, como passar o dia na piscina do elegante e histórico Roma Polo Club, a poucos minutos do Eden.

Além disso, os clientes Virtuoso podem receber upgrade de acordo com a disponibilidade, crédito de 85 euros em alimentos e bebidas por apartamento e por estada, incluindo serviço de quarto, minibar, check in antecipado, check out tardio e bufê diário de café da manhã.

Hotel Barriere Le Majestic – Cannes

Divulgação Hotel Barriere Le Majestic – Cannes é opção para turistas

O Mediterrâneo é um convite para apreciar a vista das varandas dos belos quartos do hotel. Enquanto os pais desfrutam do spa, da academia e da gastronomia, os jovens e as crianças podem usufruir de um serviço de “catering”, pensado e adaptado para eles.

Além disso, o estúdio VIP, projetado exclusivamente para os pequenos hóspedes, propõe oficinas divertidas e desafiantes, que vão da escultura à fotografia, arte, etiqueta, música, desenho animado e cinema. Tudo isso, em em um ambiente acolhedor, com serviços de alimentos e bebidas à parte.

Buds by Shangri-La – Cingapura

Divulgação Buds by Shangri-La – Cingapura

Buds by Shangri-La é uma experiência completa no Shangri-La Hotel, em Cingapura. O programa leva as crianças e jovens a abraçar a natureza, se aventurar, colaborar e desenvolver sua independência.

Os espaços temáticos têm atividades como Muddy, para artistas que gostam de fazer um splash, Stage, um estúdio de música para jovens artistas, e Bake, uma sala de aula de culinária totalmente equipada para crianças e pais.

Chá da tarde – Toronto

Divulgação Hotel conta com chá da tarde

O Shangri-La Hotel, em Toronto, no Canadá, oferece o High Tea Children, especialmente para as crianças. Bolo Red Velvet, mousse de chocolate e macarons decorados com figuras de bichinhos e monstrinhos são apenas algumas das delícias criadas pelo chef patissier Jolan Thiry.

O programa também inclui um livro de colorir personalizado e as crianças mais novas recebem um brinquedo de pelúcia gratuito do mascote do hotel, o Monty the Moose. O High Tea é servido diariamente das 14 às 17h, para crianças até 12 anos, e custa cerca de US$ 27 por pessoa. Ao fazer a reserva é necessário solicitar o serviço antecipadamente.

