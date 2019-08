Obituário - 14 de agosto de 2019

Ademir Medici

Quarta-feira, 14 de agosto de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 12 de agosto

Adelaide Pereira, 98. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ladislau Martins, 95. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zina Magri Lazzarini, 90. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Josefa de Jesus, 90. Natural de Jardim (CE). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Cattaneo Fazakas, 83. Natural de Pindorama (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hernando Furlanetto, 78. Natural de Marília (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Marli Volpin, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Floriano Nogueira da Silva, 73. Natural de Buique (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição Marcos de Barros, 72. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Durval Ramos dos Santos Neto, 69. Natural de Tambaú (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Ramos Sales, 67. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Maria Viana, 65. Natural de São João do Paraíso (MG). REsidia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Agricultora. Dia 12. Cemitério Municipal de São João do Paraíso (MG).

Pedro Mota Cavalcante, 63. Natural de Atalaia (AL). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzira Cavagloni, 61. Natural de Nova Guataporanga (SP). Residia no bairro Paraíso,em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roseli da Silva Camargo, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Mauá. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 13 de agosto

Maria das Dores Pereira do Amaral 97. Natural de Joaquim Felício (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helmer Campos Leite Bezerra, 42. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Vendedor. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Fumiyo Kubota, 102. Natural do Japão. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vil Euclides.



SÃO CAETANO

Dirce da Conceição de Souza, 73. Natural de São Caetano. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 12, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, domingo, dia 11 de agosto

Gilda Soares Viana, 98. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério São João Batista, em Leme (SP).

Virgínia Apparecida Beneveni, 84. Natural de Avaré (SP). Residia no Jardim Elisa, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Josefa Vieira da Silva, 84. Natural de Jaicós (PI). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

José Batista dos Santos, 82. Natural de Itapé (BA). REsidia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Maria da Guia Hermínio, 79. Natural de Campina Grande (PB). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Raul Dias Domingues, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Rodrigo dos Santos, 37. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 12 de agosto

Anna Lima, 95. Natural de Areias (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Otacilia de Jesus Araujo, 94. Natural de Santa Teresinha (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

MAUÁ

Manuel Garcia Alonso, 88. Natural de Jarinu (SP). Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

Wilma Alves Trucolo de Oliveira, 57. Natural de Porecatu (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 12. Vale dos Pinheirais.