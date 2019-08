Prefeitura realiza novas eleições para dois Conselhos Distritais de Saúde

Do Dgabc.com.br



14/08/2019 | 10:27



A Prefeitura de São Caetano realiza nesta sexta-feira (16) novas eleições para a formação de dois Conselhos Distritais de Saúde. A retomada do processo visa eleger conselheiros para a Região 5 (bairros Olímpico e Oswaldo Cruz - três titulares e suplentes) e para a Região 6 (Cerâmica, São José e Jardim São Caetano - um titular e suplentes).

Na Região 5, a votação será das 8h às 12h, na UBS (Unidade Básica de Saúde) Caterina Dall’Anese (Rua Prates, 430, Bairro Olímpico). Já na Região 6 será das 13h às 17h, no CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira Idade João Nicolau Braido (Rua Humberto de Campos, 600, Bairro São José).

Para votar, basta ter o Cid Card ativo e comparecer aos locais de votação com documento oficial com foto (RG ou CNH, por exemplo) e comprovante de residência no bairro correspondente à região.

A posse dos conselheiros das seis regiões está marcada para quarta-feira (21/8), às 18h30, no auditório do Teatro Santos Dumont (Avenida Goiás, 1.111, Santa Paula). Os eleitos atuarão no apoio à gestão e ao controle das ações no setor, em conformidade com o Conselho Municipal de Saúde. O mandato será de dois anos.