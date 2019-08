Triunfos no qualifying põem Brasil com 8 duplas na etapa russa do vôlei de praia

14/08/2019 | 10:14



O vôlei de praia brasileiro terá oito duplas nas chaves masculina e feminina da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Com seis parcerias previamente classificadas ao evento russo, de nível quatro estrelas, Guto/Saymon e Taiana/Talita se juntaram a elas após triunfarem no qualifying.

Nesta quarta-feira, Guto e Saymon passaram pelos russos Gorbenko e Likholetov por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/16. Agora, então, se garantiram na chave principal, que já contavam com as duplas Evandro/Bruno Schmidt, Alison/Álvaro Filho e André/George.

Pelo qualificatório para a chave feminina, Taiana e Talita encararam as gregas Tsopoulou e Manavi e as derrotaram por 21/14 e 21/17. Elas se juntaram a Ana Patrícia/Rebecca, Ágatha/Duda e Carol Solberg/Maria Elisa, outras parcerias do País asseguradas no evento russo.

A etapa de Moscou do Circuito Mundial vale pontos na corrida olímpica para os Jogos de Tóquio-2020, que distribuirá uma vaga por naipe - outra poderá ser obtida através de critérios da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Entre os homens, Evandro e Bruno Schmidt estão na liderança com 5.570 pontos, seguidos por Alison e Álvaro Filho, com 5.200. André e George, com 4.450, ocupam a terceira posição. Pedro Solberg e Vitor Felipe somam 2.800, em quarto, e Guto e Saymon estão em quinto com 2.570. No feminino, Ágatha e Duda ocupam a liderança com 5.910 pontos. Ana Patrícia e Rebecca estão em segundo, com 5.750. Carol e Maria Elisa vêm logo atrás, na terceira posição, com 4.580.

O Brasil possui ótimo retrospecto em Moscou. A capital da Rússia já recebeu 13 etapas no naipe masculino e 11 no feminino, com sete medalhas de ouro, 11 de prata e seis de bronze para duplas brasileiras. Na temporada passada, Ágatha/Duda e o Alison/André Stein ficaram com o vice-campeonato.