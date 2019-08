Xuxa assume briga com Ivete Sangalo, entrega planos de filme sobre sua história e relembra bullying que Sasha enfrentou na infância

14/08/2019 | 10:11



Xuxa Meneghel abriu seu coração em bate-papo com Leo Dias divulgado em um podcast nesta quarta-feira, dia 14. A apresentadora do Dancing Brasil não poupou detalhes em falar sobre sua carreira na televisão, como a troca de emissoras da TV Globo para a Record TV, os projetos de um filme sobre sua história, a exposição da filha Sasha Meneghel, uma briga com uma de suas melhores amigas famosas e, claro, sobre sua vida pessoal. A apresentadora afirmou que nunca conseguiu ter uma vida normal, já que não pode ficar muito tempo em um local público, como um shopping:

- Não (tem vida normal). Eu vou (ao shopping) rápido e volto rápido. Não posso ficar dando mole. As pessoas não gostam porque perde um pouco do controle.

Envelhecimento

Ela, mais uma vez, falou sobre as críticas que recebe por conta da sua aparência, confessando que, talvez, cederia à pressão do público para fazer procedimentos estéticos para aparentar estar menos envelhecida:

- Eu gostaria muito de fazer uma plástica no pescoço, mas acho que não vai dar para fazer agora. Coisas que me incomodam é o tal do Botox. Eu já botei e não gostei, porque fiquei paralisada. Eu ria e a bochecha não subia, então eu traumatizei. Eu já botei Botox no sovaco, que não muda a cara. Não quer dizer que um dia eu não venha fazer certas coisas, mas eu quero que as pessoas saibam que não é minha praia. Não é algo que eu quero fazer, que eu gostaria.. talvez eu venha a fazer pela insistência das pessoas dizerem que não aguentam me ver ficar velha, porque machuca o povo me ver velha. Isso enche o saco.

Mas apesar de se incomodar com os comentários negativos sobre sua aparência, ela afirma que a única opinião que importa mesmo é a do companheiro, Junno Andrade:

- Eu não estou bonita, mas não tem problema. O Ju acha, então tá ótimo. Porque é ele que tá comigo!

Briga

Em meio a tantas revelações, Xuxa surpreendeu mesmo ao contar para Leo Dias que houve um atrito com Ivete Sangalo. Sem dar detalhes sobre o que teria acontecido com sua relação com a cantora, a loira apenas garante que tudo já está resolvido:

Houve, mas já está resolvido!, disse enfática.

Na publicação, o jornalista explica que a briga teria acontecido depois que Xuxa recebeu, em um grupo fechado no Whatsapp, fotos das filhas gêmeas da cantora baiana logo após o nascimento das bebês e publicou a imagem nas redes sociais, desagradando Ivete.

Sasha

O nome de Sasha Meneghel, claro, não poderia ficar de fota da entrevista. A apresentadora diz ficar surpresa até hoje por ter tido o nascimento de sua única filha noticiado por dez minutos no Jornal Nacional. Herdando a fama da mãe, a estudante de moda, que também é filha de Luciano Szafir, precisou lidar desde cedo com o lado ruim da exposição:

- Existe (bullying). Quando ela ia jogar o vôlei dela as pessoas começavam a cantar o Ilariê para deixar ela nervosa. Ela não podia ficar muito com as amigas que as pessoas já falavam que ela gostava de mulher, porque a mãe fazia isso também. Então tem os haters...Ela sofreu uma comparação também. Tirava uma foto e aí passava uma fase que ela estava mais cheinha e as pessoas comparavam falavam que puxou ou não puxou alguém da família. Era meio esquisito. Falavam da cor do olho, da cor do cabelo. Até uma certa idade, acho que até os três anos de idade, ela ficou bastante exposta, porque algumas pessoas que trabalhavam comigo tinham essa intenção, achavam necessário. Depois disso, acho que consegui protegê-la um pouco.

Xuxa, no entanto, aprendeu através de uma experiência ruim que precisava resguardar a privacidade da filha. Como exemplo, ela cita a amizade de Sasha com Bruna Marquezine:

- Mas quando ela queria (aparecer) por exemplo, ela cresceu com a Bruna Marquezine, cresceu com atrizes perto dela. A Bruna fazia filme, fazia novela e ela ficava falando que também queria.Tanto é que aos 11 anos de idade, eu fiz o Feiurinha pensando nela. Porque ela me encheu muito o saco que ela queria dar uma de Bruna, porque ela cresceu com a Bruna, viu ela atuando, fazendo televisão... Ela achava o máximo! E depois do Feiruinha ela ficou meio traumatizada, ela não gostou da experiência porque viu que não era brincadeira, era uma coisa séria. Tem que estar lá no horário, ensaiar direitinho... E rolou também uma coisa que a Bruna começou a se relacionar com uma pessoa que estava fazendo o filme e essa pessoa tinha que atuar com a Sasha e ela não gostou do jeito que essa pessoa ficou com a Bruna, então ela não queria olhar para essa pessoa. E aí, como eu falo pra uma menina de 11 anos, que ela tinha que esquecer que era amiga da Bruna e precisa fazer o filme? Eu tentei, mas ela não captou e eu jurei para mim mesma que eu não ia mais incentivar uma loucura dessas. Porque foi uma loucura eu expor a Sasha desse jeito, pela vontade dela. Aprendi também. Hoje, ela sendo uma mulher madura, ela é tímida, tem a personalidade dela. Isso foi uma experiência.

Filme

O mesmo não se pode dizer da história da apresentadora, que tem planos de fazer sua vida virar um filme. Xuxa entregou que há um projeto da realização de um longa-metragem contando toda sua história de vida, incluindo os altos e baixos da carreiras e suas polêmicas:

- Tem uma pessoa que veio de Los Angeles, uma diretora argentina que mora lá e sabe da minha história. Ela veio com a possibilidade de fazer esse filme sobre minha história. Eu já conheci a redatora, o maquiador... então vai ter o filme, mas não sei quanto tempo demora esse processo.Tá num processo de criação, mas não sei dizer, entregou.

Por enquanto, a atriz que irá interpretar a Rainha dos Baixinhos no cinema ainda não foi escolhida, mas Xuxa já adianta que terá que ser um rosto novo, pois quer ser retratada da infância até os dias atuais.

- Não sei quem vai ser. É uma coisa que é realmente difícil. Precisa ser alguém jovem, que vai envelhecendo. O maquiador é a mesma pessoa que fez a Donatella Versace Provavelmente vai ser uma nova atriz, talvez um rosto desconhecido. Uma pessoa que possa ter mudanças e não tão parecida fisicamente, mas que ao final do filme a pessoa pense que tá parecida.

Troca de Emissora

Entre os episódios marcantes de sua vida está a troca de emissoras. No ar na Record TV, Xuxa mostra que tem, hoje, uma nova perspectiva sobre sua saída da TV Globo:

- O fato de sair da Globo foi bastante marcante. Não imaginava que isso pudesse acontecer. Recebi absolutamente tudo o que um ser humano poderia receber dentro de uma empresa. Ninguém teve tanto espaço, nem tantas regalias como eu dentro daquela casa. Só que depois de um tempo as coisas começaram a mudar, a televisão começou a mudar. E eu não sei se eu estava preparada para essas mudanças, muitos artistas não estavam. As pessoas estavam cobrando que eu desse o mesmo ibope, mas a televisão não estava mais dando. E eu queria as mesmas regalias e comecei a cobrar e a querer coisas que eles não podiam mais me dar. Eles não estavam mais dispostos a dar para mim e para ninguém naquela época.

E admite:

- Não acho que a palavra seria magoada, mas eu me senti desvalorizada. E eu entendo isso hoje. Mas eu estava errada de querer aquilo tudo e eu entendi eles. Eu acho que hoje, pelo fato de eu estar do outro lado, eu não me vejo mais assim. Eu tenho que saber que tem começo, meio e fim.. Isso é totalmente normal na vida, no trabalho, no relacionamento, num casamento, namoro.. em tudo!

Sobre a ida para a Record TV, Xuxa demonstra que a parceria só deu certo pelo fato da cúpula de diretores deixar bem claro que o intuito da contratação era deixá-la feliz:

Eu não fui desvalorizada, mas eu me senti desvalorizada e aí chega uma pessoa e diz que quer me ver feliz. Aí não teve jeito!