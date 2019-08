Luana Piovani dá detalhes de briga com Pedro Scooby e fala em resolver judicialmente a situação: - Ele não sabe se sacrificar pelos filhos

14/08/2019 | 10:10



Lembra que Luana Piovani fez um desabafo na última terça-feira, dia 13, contando que não conseguia falar com os filhos há quatro dias? As crianças estão viajando com o pai, o surfista Pedro Scooby, e ele não estava atendendo as ligações da apresentadora e nem respondendo às mensagens que ela mandava. Pois na noite do mesmo dia, a loira voltou a falar sobre o assunto com um vídeo em seu canal no YouTube, no qual deu detalhes sobre a briga que teve com o ex-marido.

O motivo da treta é que ela tinha combinado com Scooby de ligar para ele dia sim, dia não, para falar com as crianças em um determinado horário. Porém, ele não atendia as ligações da ex-esposa e passou para ela o número de telefone errado da skatista Leticia Bufoni, amiga pessoal do surfista e que o está hospedando na Califórnia, onde está de férias com os filhos.

Piovani começou o vídeo falando que iria contar tudo pelo que estava passando, pois acredita que dessa forma pode dar forças a pessoas em situações parecidas e que não têm coragem de dizer. Ela completou que amigas pessoais dela a procuraram para contar que já tinham vivido casos similares, do pais dos filhos não cumprirem com o combinado, e ainda afirmou que muitos dos comentários em suas redes sociais são de mulheres relatando experiências parecidas ou até mesmo piores.

Antes de viajar, Scooby perdeu o voo e brincou dizendo que tinham pessoas fazendo macumba para que isso acontecesse. E a apresentadora não deixou de comentar sobre isso no vídeo:

- Isso porque eu sou tão boa que em momento nenhum achei que a história preconceituosa e ignorante que ele tava falando da macumba estava relacionada a mim, ou à Angelina ou à minha mãe. Porque ficamos aqui as três desesperadas tentando resolver o problema dele, porque era ele que ia viajar com as crianças para os Estados Unidos e não tinha se organizado, tinha perdido dois documentos e não tinha comunicado a ninguém que precisava do passaporte com visto do Dom.

Ela também deu detalhes sobre o acordo que tinha feito com o ex-marido. Além do combinado das ligações, eles também tinham acordado que o surfista iria seguir algumas condições: cadeirinha, sem palavrões, sem músicas com expressões chulas ou palavrões, não teclar enquanto dirige. E o namorado de Anitta não foi só criticado pelas ligações, como também pelos vídeos que postou das crianças praticando wakeboard sem capacete e apagou após um tempo.

A apresentadora continuou dizendo que Scooby não sabe se sacrificar pelos filhos. Ela contou ter até mesmo um guarda-roupa para o surfista em sua casa e sempre recebê-lo por lá quando ele resolve ir para a Europa ficar com as crianças, mesmo não gostando nada da situação. Porém, a loira disse fazer isso porque ela entende ser o melhor para as crianças e completou que o ex-marido não sabe se sacrificar da mesma forma:

- Eu corto na minha carne pelos meus filhos. Eu terminei meu casamento cortando na carne porque eu sabia que ia ter um pai melhor se eu me separasse porque não tava bom do jeito que tava, uma pessoa para dividir a função de ter três filhos.

O surfista não gostou nada das críticas feitas por Piovani anteriormente e respondeu a ex-esposa com uma mensagem que ela detalhou no vídeo:

- E ele teve a capacidade de me dizer, meu Deus, querendo me atingir. Imagina, logo eu, a dona do circo: Por isso que as crianças dizem que não querem voltar nunca mais pra casa, por isso que as crianças não perguntam de você, por isso que as crianças não pedem pra falar com você ao telefone. Olha ele querendo fazer com que eu fique insegura em relação ao amor dos meus filhos por mim, querendo me ferir, achando que eu ia ficar mexidinha porque as crianças dizem que não querem voltar pra cá nunca mais e não pedem pra me ligar. Meu Deus do céu, fico pensando que tipo de pensamento ele tem. Qual a linha de raciocínio dele para achar, primeiro, que isso vai me atingir, e, segundo, que vou acreditar. Ele ainda teve a pachorra de querer me ferir.

A atriz e apresentadora ainda disse que o surfista escreveu um bloco de baixarias e no final da mensagem disse que iria voltar mais cedo com os filhos para Portugal. Ela falou que esse é um exemplo de como Scooby só pensa nele mesmo e não sabe colocar as crianças como prioridade, uma vez que elas irão ficar chateadas com o fato de a viagem ter acabado mais cedo. Piovani não duvida que ele volte antes do planejado.

- Vocês tem ideia do que isso vai causar no coraçãozinho dos meus filhos? E ele me disse isso. E digo mais, eu não duvido que ele faça. Porque ele não sabe se sacrificar pelos filhos.

Piovani ainda revelou que em nenhum momento da relação ela imaginou que as coisas estariam dessa forma. No final, ela acabou bloqueando Scooby no telefone e irá tentar contato com os filhos mais uma vez na próxima quinta-feira, dia 15. Mesmo assim, ela está pensando se terá que voltar ao Brasil para resolver judicialmente a situação do divórcio com o surfista, algo que ela não gostaria de fazer.