AE



14/08/2019 | 09:27



A alta do dólar ante o real influencia o movimento dos juros futuros na manhã desta quarta-feira, 14, num dia de aversão a risco no exterior após dados fracos na China e na Europa. Embora esses dados indiquem necessidade de políticas monetárias mais frouxas ao redor do mundo, prevalece nos emergentes a fuga para segurança e isso acaba pesando nos juros futuros. O movimento, no entanto, é bem moderado.

Às 9h15, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,40%, de 5,38%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,38%, de 6,36% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,88%, de 6,87% no ajuste anterior.