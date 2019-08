Paulo Ricardo surpreende jurados e canta como candidato do The Voice Brasil

14/08/2019 | 09:11



Depois de Daniel subir ao palco do The Voice Brasil como candidato na noite de estreia do reality show da Globo, na noite da última terça-feira, dia 13, foi a vez de Paulo Ricardo fazer o mesmo e surpreender os jurados do programa. A surpresa rolou na última apresentação da noite, depois de Lulu Santos ter feito a namorada de uma das candidatas à atração subir ao palco!

O cantor cantou London London, de Caetano Veloso, e conseguiu que todas as cadeiras virassem, causando surpresa nos técnicos ao se revelar! Ivete foi a primeira a virar, seguida pelos outros técnicos.

- Vocês não sabem a emoção de estar nesse palco diante de vocês, declarou Paulo Ricardo.

