Lucro líquido ajustado é de R$ 266,696 mi no trimestre; queda de 44,2%

14/08/2019 | 08:45



O lucro líquido ajustado da Kroton no segundo trimestre foi de R$ 266,7 milhões, queda de 44,2%, o que a empresa explica ter sido impactado pelas despesas financeiras decorrentes da aquisição da Somos e um maior nível de depreciação derivado de investimentos realizados nos últimos anos em produção de conteúdo e tecnologia.

O ajuste se dá pela amortização de intangível e mais valia de estoque. O dado contábil é de R$ 134,743 milhões, que acrescido de R$ 4,838 milhões em reclassificações entre Custos e Despesas vai a R$ 139,581 milhões, uma queda de 69,6% ante o segundo trimestre do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 624,767 milhões, 4,3% menor, e com margem de 35,9%, ante 42,8% há um ano.

A receita líquida consolidada cresceu 14,2% no trimestre, em razão principalmente da aquisição de Somos, para R$ 1,742 bilhão.

Por fim, o resultado financeiro do foi negativo em R$ 219,5 milhões, ante cifra positiva de R$ 3,503 milhões no segundo trimestre de 2018 e maior em 8,1% sobre o primeiro trimestre deste ano, com o impacto negativo "na linha juros sobre empréstimos em razão do aumento do endividamento observado no período para fazer frente ao pagamento e realização da OPA de fechamento de capital da Somos", justifica a administração no informe que acompanha o demonstrativo financeiro.