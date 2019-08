PF reúne especialistas e mira combate ao tráfico, lavagem e facções do crime

14/08/2019 | 07:41



A Polícia Federal abriu nesta terça, 13, um encontro de especialistas em combate ao tráfico, lavagem de dinheiro e facções do crime organizado.

O XIV Encontro do Sistema de Repressão a Drogas e Facções Criminosas (Siren) se estende até sexta, 16, em Aracaju, com objetivo de promover troca de experiências e estudo de casos, por parte de policiais federais e investigadores nacionais e estrangeiros, além do planejamento de ações de combate à criminalidade.

O foco na investigação patrimonial, com a identificação dos fluxos dos capitais provenientes de crimes, rastreamento das modalidades de lavagem de dinheiro e descapitalizado das facções, através do sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias é a diretriz traçada para a atuação policial e principal temática do encontro.

Na semana passada, a PF deflagrou a Operação Cravada, capturou as principais lideranças do PCC e bloqueou 400 contas bancárias por onde circulavam dinheiro do tráfico.