Alaíde Damo revoga contrato com AMG, como determinou juiz

Junior Carvalho



14/08/2019 | 07:31



A prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), decidiu revogar contrato emergencial que havia assinado com a OS (Organização Social) AMG (Associação Metropolitana de Gestão) para a gerência da saúde na cidade. A desistência foi formalizada ontem no Diário Oficial.

Na sexta-feira, como antecipou o Diário, a Justiça de Mauá concedeu liminar ao Ministério Público proibindo o município de romper com a FUABC (Fundação do ABC) e assinar acordo precário com a AMG. O magistrado acatou questionamentos feitos pelo MP de que atualmente a entidade regional já atua de forma emergencial. A decisão assegurou a permanência da FUABC na cidade e determinou que a contratação de nova OS seja feita por meio de licitação – deu prazo de seis meses para que esse processo ocorra.

Apesar da liminar, no sábado, o governo da emedebista publicou ratificação à dispensa de licitação para contratação da AMG. Ao Diário, o Paço mauaense alegou que não havia sido notificado até então da decisão judicial. Porém, não antecipou se recorreria ou não.



NA CÂMARA

A assinatura de contrato emergencial com a AMG gerou críticas na Câmara tanto da oposição quanto da base aliada ao governo Alaíde. Os vereadores Chiquinho do Zaíra (Avante) e Marcelo Oliveira (PT) questionaram a medida. “O Executivo não pode agir assim. Eu mesmo decidi que não aceitarei mais esse tipo de coisa, o povo nos cobra diariamente nas ruas”, discursou Chiquinho.

Na sessão de ontem, a casa aprovou, enfim, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2020 em primeiro turno.