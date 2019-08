São João FC. Mauá. Lindos 70 anos

Ademir Medici



Canteiro. s. m. Scapellino.

Scalpello. Escalpelo, formão scalpellare (trabalhar em cantaria), cortar com o escopro.

Escopro. Scapello.

Cf. Dizionario Portoghese Italiano, de Carlos Parlagrecco e Antonio Vallardi.

- No livro De Pilar a Mauá, o canteiro também é chamado de ‘escarpelino’, palavra aportuguesa ao máximo. Maneira encontrada para manter a palavra com que os moradores em Mauá, em especial os mais antigos, se referem ao trabalhador das pedreiras.

- O jornalista e historiador do futebol Daniel Alcarria, integrante do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), veste a camisa do São João Futebol Clube, da sua Mauá, e divide com você, leitor, uma história de abnegados e valentes esportistas.

O vovô da cidade

Texto: Daniel Alcarria

O futebol amador de Mauá está em festa. A tradicional equipe do São João Futebol Clube, fundada em 27 de julho de 1949, completou o 70º aniversário. Gloriosa e ininterrupta jornada no futebol amador de Mauá começou quando trabalhadores das Pedreiras Reunidas Mauá Ltda e da Pedreirinha montaram um time de futebol para recreação dos operários e dos moradores locais.

Vila São João e cercanias formavam uma comunidade composta por canteiros e ‘escarpelinos’ (trabalhadores especializados no corte e manuseio da pedra) de origem italiana, muitos dos quais ajudaram na fundação do time.

Dentre os fundadores, Gildo Cyrillo, Bruno Camioli, Trinta Deldono, Landinho, Fritz Zenk, Cesarino e Seite Thua.

As famílias Del Dono, Camioli e Cyrillo trabalharam essencialmente na lida com a pedra e nas pedreiras da Vila São João. Eram ‘escarpelinos’. Foram fundamentais para a fundação do time verde e branco, bem como para sua consolidação no futebol amador de Mauá. Ao time da cerâmica e da louça juntava-se o das pedreiras.

FATOS E LEMBRANÇAS

- São João, o time da Estrada das Pedreiras, atual Avenida Barão de Mauá.

- Na formação do clube, duas facções: os palestrinos (torcedores da SE Palmeiras) e os santistas. No palitinho, o direito da escolha das cores e do escudo da nova agremiação.

- Ganharam os palmeirenses, daí o verde preponderante; aos santistas coube a escolha de um escudo à imagem e à semelhança do alvinegro praiano.

- O pioneiro estatuto social, de 1949, traz logo no primeiro artigo a previsão de instalação de uma biblioteca educacional e de uma escola de instrução militar na sede – projeto registrado em cartório em 1965, no inicio do regime militar. Coincidência?

- E o São João virou vovô em Mauá depois que os clubes mais antigos – casos do Pilar e Industrial – deixaram o futebol competitivo.

- O primeiro campo, na Rua do Britador, atual Estrada do Carneiro. E outros campos vieram, até a construção do atual, o Campo Distrital Dona Luiza Torres da Silva, homenagem à torcedora-símbolo, falecida em 2012.

- O primeiro presidente, Fritz Zenk, sucedido por tantos outros em 70 anos de história: Wilson Cyrillo, Avelino, Antonio Araujo Marruá, Ney dos Santos, Ulisses, Genivaldo Bernardo (Tita), Pedro Soares (Pedrão), Daniel, Enderson Soares, Roberto Aquino, Francisco Lopes da Silva...

- O atual presidente é o Alex Pé de Ferro, que até recentemente atuava como atleta do time principal e participou ativamente da campanha vitoriosa do acesso e título da Série Prata de 2017.

SEXTA-FEIRA EM MEMÓRIA

Daniel Alcarria fala dos títulos do São João. E de uma taça diferente de todas as demais.

