Rojas sofre nova lesão no joelho direito e será operado no São Paulo

13/08/2019 | 19:54



O atacante Joao Rojas terá de passar por nova cirurgia no São Paulo. O equatoriano rompeu o tendão quadricipital do joelho direito na parte final do treino da última segunda-feira e será submetido ainda nesta semana a um procedimento para corrigir a lesão.

Rojas estava em fase final de uma outra lesão joelho direito sofrida em outubro do ano passado. Na ocasião, ele rompeu o tendão patelar e também teve de passar por cirurgia.

O atacante vinha alternando trabalhos em campo e no Reffis (Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica do São Paulo). A expectativa era de que ele voltasse a ficar à disposição em breve, mas sofreu a nova lesão na parte final do treino da última segunda-feira.

O São Paulo não informa o tempo de recuperação de Rojas após a nova cirurgia. Na operação realizada no ano passado, o prazo mínimo era de seis meses parado.

Rojas foi contratado pelo São Paulo em junho de 2018 e tem vínculo até o meio de 2020. Ele atuou em 20 partidas pela equipe tricolor até sofrer a lesão em outubro.