Pensando no Grêmio, reservas do Palmeiras vencem jogo-treino contra o Nacional

13/08/2019 | 19:16



O Palmeiras venceu o Nacional-SP por 3 a 0 na tarde desta terça-feira em jogo-treino disputado na Academia de Futebol, em São Paulo. Os gols foram marcados por Raphael Veiga, Gustavo Gómez e Edu Dracena diante do rival que compete na Série A3 do Campeonato Paulista.

O jogo-treino foi importante para o técnico Luiz Felipe Scolari testar a equipe para os próximos confrontos. O Palmeiras vai enfrentar o Grêmio três vezes seguidas nas próximas duas semanas: serão dois confrontos pela Copa Libertadores, nas duas próximas terças-feiras, e um pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado, no Pacaembu. Felipão deverá escalar um time reserva na primeira partida.

Nesta terça-feira, a escalação inicial diante do Nacional foi Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos, Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Raphael Veiga; Hyoran, Borja e Arthur Cabral. Diogo Barbosa, Zé Rafael e Felipe Melo estão suspensos e não podem jogar no sábado.

Faltando duas semanas para o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores diante do Grêmio, o Palmeiras já vendeu 17 mil ingressos. A partida será disputada no Pacaembu, pois o Allianz Parque vai receber um show da dupla Sandy e Junior. Os bilhetes estão à venda desde a manhã de segunda-feira, apenas para os integrantes do programa de fidelidade Avanti. A venda continua restrita aos sócios-torcedores até às 10 horas de segunda (19/8), quando começa a comercialização para o público em geral.