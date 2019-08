Mayra Cardi mostra o antes e depois e diz quantos quilos Maiara e Maraisa e Fernando e Sorocaba perderam

13/08/2019 | 19:11



Maiara e Maraisa contrataram Mayra Cardi para realizar o programa de emagrecimento da coach e, com isso, as cantoras têm revelado nas redes sociais a rotina de dieta e exercícios físicos e, como consequência, a perda de peso! Por namorar Fernando, da dupla com Sorocaba, Maiara ainda conseguiu convencer os dois sertanejos a também entrar para o programa.

Agora, Mayra publicou em seu Instagram um álbum de fotos para mostrar o antes e depois de cada um deles e, de quebra, contou quantos quilos cada um perdeu. Na legenda, a esposa de Arthur Aguiar escreveu o seguinte:

Secamos vocês, né? Que orgulho desse nosso quarteto. Domingo foi a gravação de mais um DVD do meu amigo Sorocaba, que já perdeu 16 quilos, e agora o Fernando também embarcou nessa e se foram quatro quilos. E nossas lindas Maiara, que está DEUSA com 11 quilos a meno,s e Maraisa, com sete quilos a menos.

Ela ainda continua:

Parabéns para vocês gatos lindos e dedicados. As primeiras fotos são atuais, eles sequinhos atualmente, e após a foto do antes e depois do Sorocaba são eles antes de nós.