Luana Piovani quer ser uma sugar mommy e namorar homens mais novos

13/08/2019 | 19:11



Em um novo teaser do programa Luana é de Lua, de Luana Piovani, para o canal E!, a atriz fala dessa vez fala sobre casamento em episódio que irá ao ar nesta terça-feira, dia 13. No vídeo, a youtuber aparece falando com alguns convidados sobre os termos sugar daddy e sugar mommy. Esses termos são utilizados para definir relacionamentos em que um homem ou uma mulher, mais velhos, querem ter um relacionamento com alguém mais novo. Uma entrevistada ainda fala sobre esse tipo de relação.

- Pessoas bem-sucedidas, geralmente mais maduras, querem curtir com pessoas mais jovens.

E Luana logo acrescenta:

- De certo sou eu!

Em divulgação do episódio em seu Instagram, Luana aproveitou para falar sobre o casamento com seu ex, Pedro Scooby.

Só posso dizer que conhecemos o marido depois se separar dele, desabafa.