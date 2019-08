Anne Hathaway engorda nove quilos para novo papel e fala sobre o peso em Hollywood: - O magro é ainda a expectativa

13/08/2019 | 18:11



Anne Hathaway é a capa da edição de setembro da revista Allure. Em entrevista, a atriz hoje com 36 anos de idade, comentou um pouco sobre sua infância, carreira e Hollywood. Com mais de 19 anos no mundo da atuação, ela recentemente ganhou uma estrela na calçada da fama, se tornou uma das mulheres mais bem pagas de Hollywood, se casou e teve um bebê. Sobre seu desempenho nas telas, Hathaway comenta:

- Eu não acredito que que alguém esteja esperando que eu ganhe um Grammy ou alguma coisa assim, então eu coloco minhas expectativas reais e faço meu melhor.

Sua escolha de carreira como atriz sempre foi apoiada pelos pais, já que eles só queriam que ela fosse feliz. Mas apesar de todo o apoio, Anne abre o jogo dizendo que ela que tinha que correr atrás e realmente fazer acontecer. A atriz ainda disse à revista que foi atrás de suas próprias oportunidades e testes, enquanto seus pais davam amor, encorajamento e, é claro, algumas caronas de New Jersey para Nova York.

Hoje, Anne é a estrela do filme The Last Thing He Wanted, um filme original Netflix dirigido por Dee Rees. Uma curiosidade mencionada é que o diretor pediu que ela engordasse aproximadamente nove quilos para interpretar o papel, e ela rapidamente concordou. Quando o assunto é peso, Hathaway já passou por experiências parecidas anteriormente. Quando a atriz tinha 16 anos de idade foi pedido que ela emagrecesse para ganhar o papel. Contudo, parece que Hollywood está mudando:

- Depois dessa experiência eu tenho Ane Crabtree [figurinista do filme] me perguntando o que meu corpo faz na minha lua - que eu percebi que significava menstruação. Foi a coisa mais linda. Eu sou cautelosa ao elogiar a mudança de Hollywood. Há muito mais inclusão corporal - o que é ótimo! Mas o magro é definitivamente ainda a expectativa.

Para finalizar, Anne diz que vê dias brilhantes para as mulheres na indústria:

É sutil e mais interessante. Agora a maior questão é, o público gosta disso? Se não for apoiado, não vai continuar. Vai voltar ao que era, e as pessão irão dizer: Ok, isso não funcionou.