Solange Gomes revela ter feito sexo a três com Márcio Garcia e o irmão do apresentador

13/08/2019 | 18:11



Solange Gomes, modelo dos anos 90, deu uma declaração polêmica no Superpop, apresentado por Luciana Gimenez, que foi ao ar na última segunda-feira, dia 12. Em divulgação de sua biografia, lançada no início do mês de agosto, Solange participou do programa e revelou que já fez sexo a três com Márcio Garcia e o irmão, do apresentador, Marcelo.

O ménage à trois teria acontecido há 20 anos em uma festa na casa dele. Inicialmente ela comenta que estava com Marcelo, que conheceu na academia que os dois frequentavam, mas acabou rolando quando Márcio a chamou para conhecer a casa. Os dois estavam no quarto quando o irmão apareceu, como está escrito no trecho de um livro, lido ao vivo no programa:

Só que o Márcio, com aquele jeitão dele, acabou resolvendo a situação de uma maneira prazerosa para todos nós! Acabamos ficando os três no quarto. Se é que vocês me entendem, conta Solange na publicação.

Ainda no programa, a musa da banheira do Gugu trouxe outras revelações. A mesma disse que já ficou com os dois separadamente e que também houve outro episódio em que Márcio ficou com uma amiga dela em uma festa e ela ficou com muito ciúmes:

- Eu não era namorada dele, mas aquilo era absurdo. Peguei ela, coloquei para dentro do carro.

Uma outra polêmica que Solange trouxe à tona foi a com Renato Gaúcho, ex-jogador de futebol, com quem ela teria feito sexo anal. Na época o jogador era casado, mas hoje ela diz que não teria coragem de se envolver em um relacionamento com alguém comprometido.

- Quando eu tinha 20, 22 anos, não respeitava as pessoas. Aos 45, respeito a família das pessoas, não quero envolvimento com homem casado, finalizou.