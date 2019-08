Polícia Civil prende 14 pessoas e esclarece duplo homicídio em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



13/08/2019 | 17:28



A Polícia Civil esclareceu os homicídios de Alexsandro Carlos Peixoto e Fernando Sorares dos Reis, ambos de 29 anos. Na manhã desta terça-feira (13), a delegada Luciara de Cássia da Conceição Campos, da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de São Bernardo, deu detalhes das investigações.

Segundo ela, trabalhou apontou que as vítimas realizaram ameaças a uma criminosa dias antes de serem mortas. Além disso, ocorreu um desentendimento em um estabelecimento comercial entre Alexsandro com um dos autores dos homicídios.

Ainda de acordo com a delegada, foram identificados 18 envolvidos no crime e até o momento 13 foram presos e um adolescente apreendido. Agentes continuam com as diligências para capturar os outros quatro envolvidos.

O setor investigativo da Dise também ouviu 70 testemunhas que colaboraram na identificação dos autores, bem como apreenderam 11 celulares para serem periciados e que auxiliarão em outras diligências.

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial e indiciou o grupo por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. Todos permanecem à disposição da Justiça.