13/08/2019 | 17:04



Após a passagem de frente fria pelo estado de São Paulo, o

transporte de umidade do mar para o continente mantém o tempo instável no Grande ABC nesta quarta-feira (14).

Assim, a previsão é de céu encoberto passando a nublado com chuvisco e chuva fraca em pontos isolados no período entre a madrugada e a manhã.

Os ventos estarão com intensidade moderada, e as temperaturas continuarão em declínio acentuado, com máxima prevista de

16°C e mínima de 10°C.