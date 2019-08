Vinicius de Moraes inspira leitura dramática na região

Luís Felipe Soares



14/08/2019 | 07:26



O universo criativo por dentro da mente do compositor e poeta Vinicius de Moraes (1913-1980) serve de inspiração para o espetáculo Vem Vinicius, com apresentação hoje à noite, às 20h, no teatro do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302).

Considerado uma das mais importantes figuras da música e da poesia brasileira, o carioca ficou conhecido por textos como Soneto de Felicidade, A Rosa de Hiroxima e Receita de Mulher. O palco abre espaço para que parte de sua produção seja fonte de leituras dramáticas feitas pelos atores Vanderlei Bernardino, Antonio Haddad e Renata Jesion. Trilha sonora é tocada por banda ao vivo.

A entrada para o show-cênico é gratuita, com os ingressos sendo distribuídos uma hora antes do início na bilheteria e na loja do Sesc na unidade. Tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais) acompanha toda a atração.