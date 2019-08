Orlando Morando vistoria obras do futuro COI

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



13/08/2019 | 16:21



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSBD), participou, na tarde desta terça-feira (13), de uma vistoria técnica nas obras do futuro COI (Centro de Operações Integradas).

O centro ficará integrado ao 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) do Grande ABC e está previsto para ser inaugurado na última semana de setembro. O investimento nos 1.900 m² de prédio, dividido em dois pavimentos (inferior e superior), estão estimados no valor de R$ 2 milhões.

“O nosso centro de monitoramento ficará inteiro na parte superior do prédio, moderno e tecnológico. Além disso, poderá compartilhar imagens com outros COIs de outras regiões”, pontua o prefeito.

A inspeção foi realizada também na presença do comandante da PM (Polícia Militar) do Grande ABC, coronel Renato Nery, do comandante do 6º BAEP, Gilson Hélio e do delegado seccional de São Bernardo, Dr. Ronaldo Tossunian.