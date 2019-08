Pedrinho diz não ter propostas de fora e garante motivação no Corinthians

13/08/2019 | 16:19



O atacante Pedrinho tem sido um dos protagonistas do Corinthians desde o término da intertemporada. Ao lado de Fagner, tornou o setor direito a principal arma de ataque do time. Nesta terça-feira, o jogador concedeu entrevista coletiva, comentou sobre o bom momento e a possibilidade de uma transferência para o futebol europeu.

"Nunca tive escolhas na minha vida, sempre coloquei nas mãos de Deus, independentemente do país ou da liga, o que Deus proporcionar é o melhor", disse. O jogador foi sondado por diversos clubes europeus nos últimos meses, como Barcelona, Borussia Dortmund e Arsenal.

Ele nega que tenha chegado alguma proposta. "Não recebi proposta alguma, não fiquei sabendo de nada, creio que só foram sondagens, sei que o tempo que ficar no Corinthians vou dar o meu máximo, meu empresário não me falou nada se teria agora ou no final do ano. Tenho certeza que vou ficar o máximo de tempo aqui no Corinthians para dar alegria à torcida."

Enquanto os campeonatos de clubes pararam por causa da Copa América, Pedrinho viajou com a seleção brasileira sub-23 para a disputa do Torneio Maurice Rivello (antigo Torneio de Toulon), na França. Foi a primeira competição que ele participou representando o País. O jogador corintiano foi titular na disputa se sagrou campeão.

Para ele, a experiência trouxe mais confiança no retorno ao clube. "Falei antes de ir que alguns clubes não estavam liberando jogadores, mas seria importante para a gente, principalmente para mim, já que foi minha primeira convocação. A gente fez grandes jogos, pôde ser campeão, e isso ajudou na confiança. Isso foi um ponto crucial, ir para a seleção e voltar bem para dar sequência no trabalho."

O bom momento é também um motivo para pensar duas vezes antes de aceitar uma proposta para o exterior. "Aumenta o desejo de ficar, a gente sabe que pode ajudar mais a equipe. Eu venho trabalhando para isso, cada vez mais me tornar o jogador que sonhei. Fico feliz de estar tendo essas oportunidades, espero ajudar ao máximo."

Pedrinho e o restante do elenco terão a semana livre para treinar. O Corinthians só volta a campo no sábado, às 17h, quando enfrentará o Botafogo, na arena em Itaquera, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tentará manter a série invicta de oito jogos, com cinco vitórias e três empates.

"Ter essa parada foi crucial, o Carille já tinha dito que seria importante, ele está cumprindo com o que falou. Quando a gente se acostuma a ganhar, não quer perder esse gosto. A equipe está querendo crescer junto, não tem ninguém egoísta, isso ajuda a conquistar grandes coisas", encerrou Pedrinho.