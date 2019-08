Alcolumbre não comenta polêmica entre Simone Tebet e Bolsonaro sobre Previdência

13/08/2019 | 16:13



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), evitou falar diretamente a respeito de comentários, feitos pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro na tramitação da reforma da Previdência.

Em entrevista à TV, Simone, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, afirmou que Bolsonaro pode ajudar a reforma da Previdência "ficando calado, não sendo adversário do próprio governo".

Após reunião na tarde desta terça com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Alcolumbre evitou entrar na polêmica. "Meu nome é Davi, o nome da senadora é Simone. Cada um responde por suas palavras, vozes e votos. Estou cuidando do Senado e do Congresso", afirmou a jornalistas.

Alcolumbre disse ainda que, na reunião com Guedes, ele tratou da expectativa do Senado Federal em relação à reforma da Previdência, em tramitação na Casa. "Falei para ele um pouco da reunião que tivemos com a senadora Simone Tebet e o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). Agora vamos socializar com os líderes, sobre este calendário que a gente está estipulando em relação ao prazo de tramitação desta emenda constitucional", acrescentou.

Questionado por jornalistas, Alcolumbre afirmou que não conversou com Guedes sobre a possibilidade de retorno da CPMF ou de um tributo semelhante, no âmbito da reforma tributária.