Giovanna Lancellotti pode estar namorando Danilo Mesquita

13/08/2019 | 16:11



Giovanna Lancellotti pode estar de namorado novo! Segundo informações do programa Fofocalizando, a atriz estaria bem íntima do também ator Danilo Mesquita, que atuou em Rock Story e Segundo Sol, novelas da Rede Globo. Para dar um gás ainda maior nos rumores, a atração expôs uma foto de Giovanna e Danilo supostamente dando um beijo. Será?

Giovanna e Danilo estão no elenco de Ricos de Amor, filme brasileiro original da Netflix. Previsto para 2020, o longa ainda conta com Fernanda Paes Leme, Lellê, Ernani Moraes, Jaffar Bambirra, Jennifer Dias, Bruna Griphao, entre outros. Ele é escrito por Sylvio Gonçalves e Bruno Garotti.

Ricos de Amor é uma comédia romântica que conta a história do jovem Teto, personagem de Danilo Mesquita, filho do poderoso Teodoro, vivido por Ernani Moraes, conhecido como O Rei do Tomate. O futuro herdeiro da bem-sucedida fábrica de tomates vê sua vida virar de ponta-cabeça quando conhece Paula, interpretada por Giovanna Lancellotti, uma moça pé no chão que estuda para ser médica e sonha com a sua independência. Na esperança de ganhar seu coração, Teto mente sobre suas raízes e diz ter uma origem humilde. E essa é a primeira de muitas mentiras que vão colocá-lo em sérios apuros.

No Instagram, a atriz ainda postou uma foto de um buquê de flores, contando que as gravações do filme já tinham se encerrado. Curiosamente, ela não marcou e nem citou todos que fazem parte da produção - mas colocou o nominho de Danilo no post.

E aí, será que está rolando mesmo?