Andrucha Waddington irá dirigir série de TV que contará história do rompimento da barragem de Mariana

13/08/2019 | 16:10



A tragédia de Mariana vai virar série. Andrucha Waddington, conhecido por seus trabalho em Sob Pressão, Chacrinha - O Velo Guerreiro e Os Penetras, irá dirigir um trabalho ficcional sobre o rompimento das barragens em Minas Gerais, que ocorreu em novembro de 2015, e é considerado um dos maiores desastres ambientais do planeta.

A série será baseada na reportagem A Onda, da repórter Consuelo Dieguez, e que foi publicada na Revista Piauí no ano seguinte ao rompimento, segundo informações do jornal O Globo. As gravações estão previstas para começarem em 2021 e o trabalho é o primeiro de uma nova parceria de projetos audiovisuais que une a Conspiração Filmes e a revista que publicou originalmente a história. O dono da publicação, João Moreira Salles, é um grande documentarista brasileiro e será um dos produtores da nova série.