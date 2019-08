Palácio de Buckingham nega acusação de assédio do filho da Rainha Elizabeth II, o príncipe Andrew

13/08/2019 | 15:11



Um escândalo vem abalando a realeza britânica. Tudo porque a morte do condenado a criminoso sexual Jeffrey Epstein trouxe à tona antigas acusações contra o duque de York, o príncipe Andrew, filho da Rainha Elizabeth II. Documentos divulgados dias antes do preso ser encontrado morto em sua cela indicam que Andrew abusou sexualmente da então adolescente de 17 anos de idade, Virginia Giuffre, em 2015, e assediou Johanna Sjoberg, em 2001.

De acordo com o site The Guardian, Andrew está sendo acusado por Virginia por ter obrigado a menina a fazer relações sexuais com ele em Londres, Nova York e na ilha privada do seu amigo pessoal Epstein. Além disso, em depoimento, Johanna alega que em 2001 ela foi apalpada nos seios ao tirar uma foto com o duque em uma festa.

Em nota divulgada na manhã dessa terça-feira, 13, no entanto, o palácio de Buckingham nega as acusações:

Qualquer forma de contato sexual ou relacionamento são falsos e sem nenhum fundamento.