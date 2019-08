13/08/2019 | 15:10



A atriz Mel Maia, após ser vista aos beijos com o jogador João Pedro, de 17 anos, que joga no Fluminense, foi jantar com ele!

Foi o próprio João Pedro quem mostrou o momento dos dois, no restaurante Paris 6.

Após a publicação, vários seguidores - que parecem já torcer pelo casal - comentaram o momento:

Mel Maia mandou dizer que é craque!

Joga muito bonitchenho!, fazendo alusão a um comentário dele numa foto de Mel, onde ele escreveu: Bonitchenha!