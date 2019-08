Rainha Elizabeth II mostra senso de humor em história inusitada envolvendo um pênis

13/08/2019 | 15:11



O jornalista Adam Heilliker, escritor do futuro livro sobre a família real britânica, divulgou um episódio engraçado, e um pouco inesperado, que vivenciou com a Rainha Elizabeth II enquanto estava em um evento no palácio de Buckingham com o então presidente francês, General de Gaulle, e sua esposa.

Ele relatou o episódio ao Fabulous Digital:

Um convidado perguntou à Madame de Gaulle o que ela mais estava esperando com sua aposentadoria, que era próxima. Com uma grande elaboração (já que ela não fala muito inglês) ela respondeu: Um pênis.

Adam ainda complementa dizendo que um silêncio ensurdecedor pairou pela sala, até que a própria rainha Elizabeth deu uma resposta para quebrar o clima:

Ah, felicidade!, disse a rainha sorrindo.

Segundo o jornal britânico The Sun, essa história um tanto quanto curiosa acabou de tornando um dos episódios favoritos do príncipe Philip, que lidou com um grande senso de humor com a situação.