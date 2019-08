China está movendo tropas para fronteira com Hong Kong, diz Trump no Twitter

13/08/2019 | 15:04



A inteligência dos Estados Unidos alertou que a China está transferindo tropas para a fronteira com Hong Kong, em meio a intensos protestos contra o governo nesse centro financeiro semiautônomo, informou o presidente Donald Trump nesta terça-feira, 13, pelo Twitter.

"Nossa inteligência nos informou que o governo chinês está transferindo tropas para a fronteira com Hong Kong. Todos devem permanecer calmos e a salvo!", escreveu Trump na rede social.

Não ficou imediatamente claro se Trump estava relatando novos movimentos ou a movimentação perto da fronteira já relatados na mídia.

Além disso, Trump comentou que alguns culpam ele e os EUA pelos "problemas acontecendo em Hong Kong", o que ele sugeriu que não faz sentido.

Hoje, a polícia de Hong Kong entrou em um aeroporto e confrontou manifestantes pela democracia, realizando ainda prisões. Há o temor de que, diante dos protestos, autoridades da China determinem uma intervenção mais dura em Hong Kong.

Na segunda-feira, havia a ameaça de intervenção do governo chinês para pôr fim à onda de protestos no país. O jornal chinês Global Times publicou um vídeo das forças policiais chinesas se preparando para uma possível intervenção. (Com agências internacionais)