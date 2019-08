Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/08/2019 | 15:01



Impacto mais forte de elevador na noite desta segunda-feira (12), no Campus Planalto, da Universidade Metodista, em São Bernardo, assustou estudantes. De acordo com informações de funcionários, nove pessoas estavam no equipamento no momento do incidente e duas teriam se machucado levemente. Segundo relatos dos alunos, teria acontecido no quarto andar. O Corpo de Bombeiros afirmou que recebeu um chamado de lá. O Diário entrou em contato com a universidade, que declarou estar no "final da apuração com o setor de segurança" e que, em em breve, vai divulgar comunicado oficial.