13/08/2019 | 14:32



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu nesta tarde no Twitter que tem informações de inteligência segundo as quais o governo da China movimenta tropas para a fronteira com Hong Kong. "Todos devem ficar calmos e em segurança", afirmou.

Além disso, Trump ainda comentou que alguns culpam ele e os EUA pelos "problemas acontecendo em Hong Kong", o que ele sugeriu que não faz sentido. Hoje, a polícia de Hong Kong entrou em um aeroporto e confrontou manifestantes pela democracia, realizando ainda prisões. Há o temor de que, diante dos protestos, autoridades da China determinem uma intervenção mais dura em Hong Kong.