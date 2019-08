Bianca Bellucci



13/08/2019 | 14:18

Os celulares apresentam um tamanho de letra padrão, mas que pode ser aumentado de forma simples nas configurações. As opções para adotar o estilo são as mais diversas, indo de conforto até a dificuldade de enxergar. Aqui, o 33Giga ensina o procedimento tanto no Android como no iOS. Confira!

Android

1. Acesse as configurações do celular. Depois, clique em “Tela”.

2. Dê um toque em “Tamanho da fonte”.

3. Arraste a bolinha azul para a direita até encontrar um tamanho confortável.

iOS

1. Entre em “Ajustes” e acesse “Geral”.

2. Vá até “Acessibilidade”.

3. Selecione a opção “Texto Maior”.

4. Clique em “Tamanhos Maiores” e arraste a bolinha branca até encontrar um tamanho confortável para você.

