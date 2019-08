Tenor Plácido Domingo é acusado de assédio sexual por nove mulheres

13/08/2019 | 13:11



O tenor espanhol Plácido Domingo está sendo acusado de assédio sexual por nove mulheres, segundo a agência Associated Press. Oito cantoras e uma dançarina alegaram que foram assediadas por Plácido. As situações teriam ocorrido pela primeira vez na década de 1980, segundo reportou a agência nesta terça-feira, dia 13.

Os assédios teriam acontecido em ambientes profissionais, onde o tenor ocupava posição de destaque. Outras seis mulheres afirmam que Domingo já as fizeram se sentir desconfortáveis quanto as propostas sexuais já feitas. Entre as mulheres, a meio-soprano Patricia Wulf foi a única a autorizar que seu nome fosse divulgado pela agência. Ela trabalhou com Placido na orquestra de Washington.As declarações ainda revelam que o cantor teria pressionado as mulheres a favores sexuais em troca de trabalho. As que não aceitavam a situação eram punidas profissionalmente.

Procurado pela agência, Plácido afirmou em comunicado que as alegações das mulheres são imprecisas e que acreditava que todas as relações tivessem sido consensuais:

As alegações dessas pessoas anônimas datadas de mais de 30 anos atrás são profundamente perturbadoras, e como apresentadas, imprecisas. É doloroso saber que eu tenha desapontado alguém ou feito alguém se sentir desconfortável, não importa há quando tempo atrás e apesar das minhas melhores intenções. Eu acreditava que todos os meus relacionamentos e interações tivessem sido bem-vindos e consensuais. Pessoas que me conhecem ou que trabalharam comigo sabem que eu não sou alguém que intencionalmente machucaria, ofenderia ou envergonharia alguém. No entanto, reconheço que as regras e padrões com os quais lidamos hoje são muito diferentes dos do passado. Eu sou privilegiado em ter tido uma carreira de mais de 50 anos na ópera e vou sempre aspirar aos padrões mais altos, afirmou em nota.