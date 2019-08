Sequência de Doutor Estranho pode ser o primeiro filme de terror da Marvel

13/08/2019 | 13:11



O próximo filme de Doutor Estranho está previsto apenas para maio de 2021, mas isso não significa que os fãs já não estejam animados para conhecer a sequência, estrelada novamente por Benedict Cumberbatch, que voltará na pele de Stephen Strange!

O longa ganhou o nome provisório, em inglês, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e já estão rolando especulações de que a produção será o primeiro filme de terror do Universo Marvel, já que contará com zumbis. Pois é! Além disso, o Doutor Estranho deve ter a companhia de Wanda, a Feiticeira Escarlate, interpretada por Elizabeth Olsen.

Segundo informações do jornal Express, em um fórum da internet, os fãs estão afirmando o seguinte:

Agora está oficialmente confirmado que a sequência de Doutor Estranho será o primeiro filme de terror do Universo Marvel. E vai também explorar o multiverso, enquanto Stephen e Wanda lutam não com um, mas vários vilões ao longo do filme. Eu acredito que esses fatos combinados podem permitir que Scott Derrickson [diretor do filme] consiga introduzir o próprio universo de zumbis da Marvel.

A pessoa ainda continua:

Pode ser o resultado do Pesadelo [possível vilão do filme] brincando com a mente de Stephen e Wanda, mostrando a eles o colapso do mundo, onde os heróis não podem ser protegidos. Ou talvez, durante os eventos do filme, Stephen e Wanda vão passar por uma jornada através de diferentes universos e uma das paradas dele vai ser o mundo dos zumbis.

Os fãs de quadrinhos devem se lembrar de Marvel Zombies, uma série limitada que acontece na Terra-2149 - um mundo alternativo, onde os super-heróis são infectados e se tornam mortos-vivos.

É uma teoria e tanto, não é mesmo?