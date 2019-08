'Friends' será reprisada em cinemas dos EUA para comemorar o 25º aniversário

13/08/2019 | 12:22



Friends completa 25 anos no próximo 22 de setembro e, para celebrar a data, a Warner Bros promoverá uma exibição especial de 12 episódios, em mais de mil cinemas dos Estados Unidos.

As sessões ocorrerão nas noites dos dias 23 de setembro, 28 de setembro e dois de outubro com filmes em resolução 4K (a mesma de televisões digitais). Além dos capítulos, serão mostradas entrevistas exclusivas e conteúdos inéditos.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, a diretora de Marketing da Warner Bros, Lisa Gregorian, destacou que os o som e as imagens dos episódios foram digitalmente melhorados para os cinemas pela primeira vez.

Veja abaixo os episódios que serão reprisados:

22 de setembro

The One Where Monica Gets a Roommate

The One with the Blackout

The One with the Birth

The One Where Ross Finds Out

28 de setembro

The One with the Prom Video

The One Where No One''s Ready

The One with the Morning After

The One With The Embryos

2 de outubro

The One with Chandler in a Box

The One with Ross''s Wedding - Part 2

The One Where Everybody Finds Out

The One Where Ross Got High