Luana Piovani diz que não fala há quatro dias com os filhos, que estão viajando com Pedro Scooby: Meu ex-marido não me atende

13/08/2019 | 12:11



Luana Piovani usou o Instagram na manhã desta terça-feira, dia 13, para contar aos seguidores que não fala com os filhos, Dom, Bem e Liz, há quatro dias. No relato, a atriz afirma que o ex-marido, Pedro Scooby, que está com as crianças na Califórnia, nos Estados Unidos, não atende suas ligações:

Só posso dizer que conhecemos o marido depois de separar dele. Hoje completam quatro dias que não falo com meus filhos. Meu ex-marido não me atende, não responde mensagens e tampouco da explicação. Segue o baile, escreveu ela.

Em seguida, mandou seu recado:

Baseado nesse comportamento, eu assumirei uma postura nova. Seria cômico se não fosse trágico.#Irresponsabilidadeemocional, finalizou ela.

O surfista está hospedado com as três crianças na casa da skatista Letícia Bufoni na Califórnia. Nas redes sociais, ele tem compartilhado alguns momentos das férias, que inclui a presença de Anitta, atual namorada de Scooby. No dia do aniversário dele, dia 10 de agosto, ele dividiu com os fãs que os filhos criaram com Anitta um rap em homenagem a ele. Na ocasião, ele agradeceu a surpresa que eles prepararam: Eu tenho os melhores filhos, que junto com a minha linda fizeram uma surpresa mais que incrível.

Antes da viagem, Pedro Scooby afirmou que tentaram acabar com as férias dele com os filhos. Sem dar mais detalhes, ele apenas explicou que contou com a ajuda de Anitta para conseguir embarcar de Portugal para os Estados Unidos. Seguidores, então, sugeriram que Luana Piovani tivesse impedido a viagem, já que teria que dar autorização para as crianças, que são menores de idade, viajarem com o pai. Ela explicou que, na verdade, Scooby apenas perdeu o voo.

A atriz também não tem escondido seu descontentamento com a relação do ex-marido com Anitta. Nas redes sociais, Piovani não poupa indiretas à cantora e também ao relacionamento, principalmente quanto envolve os três filhos:

Eu não sei, mas o que não tem solução, solucionado está. É a namorada dele, vai conhecer, ué! Mas não tem nada de final de semana de funk, que isso sempre foi proibido em casa (os que tem palavrões e expressões chulas, quase todos, né?). E se voltar falando palavrão para casa ou dançando rebolandinho tipo sexo, nunca mais vão. Só na base do juiz. Mas confio no Pedro. Ele sabe o que é uma boa influência e o que não é. Vai ser lindo, disse ela em resposta à internauta que afirmou que se fosse ele, não deixaria as crianças conheceram Anitta.