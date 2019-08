Como aproveitar viagens para destinos exóticos com crianças

Redação



13/08/2019 | 12:18

Adrenalina na Nova Zelândia, visuais impressionantes no Havaí e cultura no Marrocos. Esses são alguns dos roteiros ideais para quem busca viagens para destinos exóticos com crianças.

A psicóloga e empreendedora Nathália Gomes de Lima já esteve nesses e em outros lugares com seus filhos e garante que é possível aproveitar tudo em família sem passar por apertos. Criadora do guia online Kids2gether, Nathália passa agora a oferecer também pacotes para os adultos curtirem com seus pequenos. Todos eles são montados para lugares pessoalmente testados pela especialista.

Viagens para destinos exóticos com crianças

Os destinos indicados para viagens com crianças incluem países como Austrália (Melbourne e Sydney), Nova Zelândia (Auckland, Rotorua e Queenstown), Havaí (Honolulu e Maui), e Marrocos (Marrakech). Também é possível embarcar em um roteiro mágico com a garotada para Rovaniemi, cidade da Lapônia, terra do Papai Noel.

Com um bom planejamento dá para ir a qualquer lugar com crianças, basta adaptar a viagem à faixa etária. Uma boa dica é montar o roteiro com antecedência para garantir os melhores preços na parte aérea e na hospedagem.

Gastronomia

Passeios e gastronomia também são aspectos explorados por Nathália nos textos do Kids2gether. No site, é possível encontrar guias de Miami e Paris à venda, com dicas 100% kids friendly.

Para download gratuito há cadernos de colorir de vários destinos — por exemplo, a baiana Comandatuba e a francesa Courchevel — e checklists para fazer a mala em diferentes estilos de viagem, como praia, neve, aventura e urbano.

