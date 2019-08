Projeto de capacitação para recuperar sofás tem inscrições abertas até sexta

Do Diário do Grande ABC



13/08/2019 | 10:14



As inscrições para o projeto de capacitação De Volta pra Sala, de Santo André, foram prorrogadas até sexta-feira. A iniciativa do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) promete dar vida nova a sofás descartados nas estações de coleta da cidade e promover a formação profissional de moradores do município.

As inscrições devem ser realizadas no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, localizado no Térreo 1 do prédio da Prefeitura. Os interessados devem apresentar RG e comprovante de residência (só poderão participar moradores de Santo André). Qualquer pessoa com mais de 18 anos e que seja alfabetizada está apta. Estão sendo oferecidas 20 vagas.

A proposta é que, após recuperados, os sofás retornem para o mercado de consumo, preservando o meio ambiente.