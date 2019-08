São Paulo terá frio e chuva a partir desta terça-feira

13/08/2019 | 09:56



Apesar do calor do início desta terça-feira, 13, uma frente fria que se propaga sobre o oceano traz mudança no tempo a partir da tarde e poderá provocar pancadas de chuva em vários locais do litoral, da capital e do interior do Estado de São Paulo. A mínima na capital será no final do dia desta terça com previsão de 13ºC e máxima de 21ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no litoral e no sudeste do Estado de São Paulo o tempo ficará nublado e os percentuais de umidade do ar se elevam com os menores valores próximos dos 50%.

No interior a umidade do ar estará baixa apesar do tempo parcialmente nublado, pois as nuvens estarão altas. A frente fria atravessa o Estado de sudeste para noroeste e no leste as temperaturas diminuem acentuadamente com a entrada dos ventos de sul, por volta do meio-dia.

Nesta quarta-feira, 14, o tempo ficará nublado e chuvoso na faixa leste, inclusive na capital, onde as temperaturas continuarão baixas ao longo do dia. Os termômetros devem oscilar entre 10ºC na madrugada e 14ºC no início da tarde.

A frente fria deve se afastar do Estado durante a quinta feira, 15, quando cessam os ventos de sul, o sol deve predominar e as temperaturas voltam a subir, inclusive na capital. O amanhecer será frio e ocorre geada isolada na Mantiqueira.

Na sexta-feira, 16, o amanhecer será ainda mais frio e ocorre geada na Mantiqueira. Continua a gradativa elevação nas temperaturas durante o dia e a umidade do ar permanece baixa.

Fortes ventos paralisam travessia da balsa entre São Sebastião e Ilhabela

Os ventos fortes na manhã desta terça-feira, 13, paralisaram a travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Não há previsão para retomada da operação.

Segundo a Dersa, o serviço foi interrompido no canal às 7h40, por questões de segurança, em cumprimento à norma da Marinha, quando foram registrados ventos de 59km/h. Há registros de rajadas ainda mais fortes, de 68,5 km/h. A travessia só pode ser feita com ventos no limite de 46km/h.