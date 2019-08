13/08/2019 | 09:40



Entre os dias 11 e 29 de setembro, sempre de quarta a domingo, será possível assistir a alguns clássicos populares, como Grease e E.T., ou lançamentos, como Toy Story 4, numa tela de 325 m² que o Shell Open Air vai montar ao ar livre no Jockey Club (Rua Dr. José Augusto de Queiroz. Tel. 2161-8300). Os ingressos custam R$ 50 e começam a ser vendidos no dia 24 no www.openairbrasil.com.br. Na programação, há ainda apresentações musicais e recreação infantil, dependendo do dia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.