13/08/2019 | 09:20



Os 50 anos do Festival de Woodstock serão celebrados no domingo, 18, às 16 h, e quinta, 29, às 20 h, pelo Instituto Moreira Salles (Av. Paulista, 2.424), com a exibição de Woodstock - 3 Dias de Paz, Amor e Música, filme de 1970 do diretor Michael Wadleigh que ganhou o Oscar de melhor documentário e que registra os bastidores do lendário festival de música.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.