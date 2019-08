Após Alexandre Pato publicar nova foto do casamento com Rebeca Abravanel, é revelado que Silvio Santos deve dar novo game show para a filha

13/08/2019 | 09:10



O casamento de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato pode ter sido bem discreto, mas aos poucos mais informações e fotos do dia vão sendo reveladas. A cerimônia foi apenas para 30 convidados e aconteceu na mansão do pai da apresentadora, Silvio Santos. Após toda essa exclusividade, Alexandre Pato compartilhou um clique da ocasião em seu Stories na última segunda-feira, dia 12. O jogador publicou uma foto em que ele aparece com a esposa, e os dois estão vestidos de noivos.

Na imagem, os dois estão abraçados em uma escada de mármore toda decorada com flores e é possível ver detalhes dos trajes que eles escolheram para casar. Pato estava de cinza, enquanto Rebeca escolheu um vestido de noiva longo, com calda e que deixava parte das costas de fora.

Além do sucesso na vida pessoal com o casamento recente, a quinta filha de Silvio Santos também está alçando novos voos na carreira. De acordo com o colunista Flávio Ricco, o SBT está negociando um novo programa para a esposa do jogador de futebol, que irá ao ar ainda este ano ou no comecinho de 2020. A apresentadora comanda o Roda a Roda desde junho de 2017 e, por conta do bom desempenho na função, irá ganhar um game show para chamar de seu.

Rebeca é a terceira filha do dono da emissora a ganhar um programa, já que Patrícia e Silvia Abravanel já possuem os seus. Vale também lembrar que mais dois programas comandados por membros do clã estão por vir: Topa Ou Não Topa, apresentado por Patrícia, e o reality show culinário Famílias Frente a Frente, sob o comando de Tiago Abravanel, neto de Silvio.