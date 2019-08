13/08/2019 | 09:00



Mil Sóis é o título da antologia bilíngue do italiano Primo Levi (1919-1987) preparada por Maurício Santana Dias que a Todavia lança nesta quarta-feira, 14, às 19 h, na Tapera Taperá (Av. São Luis, 187, 2.º andar). No evento, haverá um bate-papo com o organizador, responsável também pela tradução dos poemas do autor de É Isto Um Homem?, primeiro grande testemunho literário do Holocausto, e leitura por Bianca Gonçalves, Jeanne Callegari e Fabiano Calixto.

