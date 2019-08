Redação



O que não faltam são atrações imperdíveis em Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. A praia, uma das mais famosas do Brasil, conta com belas paisagens e possui um imenso conjunto de recifes, cravados bem próximos à orla. Por esse motivo o local atrai visitantes de todos os cantos do Brasil e do mundo.

5 atrações imperdíveis em Porto de Galinhas

Piscinas naturais

À exemplo da Praia dos Carneiros, os passeios de jangada até as piscinas naturais de Porto de Galinhas são tão imperdíveis quanto.

A experiência de alimentar os peixinhos de múltiplas tonalidades é um dos atrativos na região. A atração ganha forma nos arrecifes de corais nos períodos de baixa maré, que ocorrem em horários específicos e é perfeita para todas as idades.

Vale ressaltar ainda que durante o percurso, é possível conferir uma piscina, que tem o desenho do mapa do Brasil. O passeio pode ser feito a partir da praia em frente à Praça das Piscinas Naturais.

Mergulho de cilindro

Quem estiver procurando um pouquinho mais de aventura, pode praticar mergulho de cilindro nos corais das piscinas naturais, na parede de arrecifes de Muro Alto ou até mesmo nos naufrágios, que se encontram nas praias de Porto de Galinhas. No total, são 10 os principais pontos de mergulho na região.

Destaque para o “Galeão”, que é um antigo naufrágio situado a 35 metros de profundidade. Estima-se que a embarcação tenha afundado em 1700 a 18 milhas da costa de Serrambi.

O Poço da Paixão também é opção, especialmente para os turistas que desejam apreciar a vida marinha, como polvos, lagostas linguados, moreias e etc.

Passeio de bugue

Atração turística devido a sua popularidade e alta procura, os passeios de bugue pela região atendem a necessidade do turista de conhecer todas as praias de Porto de Galinhas.

O trajeto mais comum é o de “Ponta a Ponta”, passando por todas as praias. De Muro Alto ao Pontal de Maracaípe. O itinerário demora cerca de 3h para ser concluído e inclui paradas estratégicas para banhos de praia.

Praia dos Carneiros

Porto de Galinhas tem muitas atrações imperdíveis e a Praia dos Carneiros, na foz do Rio Ariquindá, é uma delas.

O destino é o bate-volta mais desejado do pedaço. Destaque para a igrejinha de São Benedito, postada rente à areia, sob os coqueiros.

O passeio pode ser feito tanto na maré baixa, quanto na maré alta. Do centrinho de Porto de Galinhas até a praia são 53 quilômetros.

Hotel design na região

Que tal fazer da sua hospedagem em Porto de Galinhas uma atração turística? No Kembali Hotel, que é exclusivo para maiores de 18 anos, isso é totalmente possível.

Ousado e descontraído, o local é a opção perfeita para quem busca uma nova experiência em um hotel de praia.

O local consegue unir tranquilidade, design, música e boa gastronomia em um só lugar. A decoração é um dos pontos fortes do negócio.

