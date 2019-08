Do Dgabc.com.br



13/08/2019 | 08:44



Um acidente no Viaduto Antônio Adib Chammas, em Santo André, no início da manhã desta terça-feira (13), envolveu três veículos – dois carros e um caminhão – e deixou uma mulher presa nas ferragens. Ela estava em um celta, que chegou a capotar na via. O acidente parou o trânsito nas ruas próximas ao local, como a Avenida Antônio Cardoso, a Rua dos Alpes e a Avenida dos Estados.