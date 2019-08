13/08/2019 | 08:11



As vendas do setor automotivo da China recuaram 3,9% em julho ante igual mês do ano passado, para 1,5 milhão de veículos, registrando queda pelo 13º mês consecutivo, segundo números da associação chinesa de montadoras.

Entre janeiro e julho, as vendas diminuíram 12,8% em relação ao mesmo período de 2018, a 11,6 milhões de unidades. Fonte: Associated Press.