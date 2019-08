'The Crown': confira quais personagens estarão na terceira temporada

13/08/2019 | 08:07



A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 12, que a terceira temporada da série The Crown vai estrear no dia 17 de novembro. Compreendendo o período de 1964 a 1977, a produção contará com novos atores e personagens. Confira os principais:

Princesa Margaret

Outra substituição no elenco principal, Helena Bonham Carter (Clube da Luta, Harry Potter) assume o papel de princesa Margaret, até então interpretada por Vanessa Kirby. Margaret é irmã de Elizabeth II.

Rainha Elizabeth II

Previamente interpretada por Claire Foy, vencedora do Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz em Série Dramática (2017), Elizabeth II agora será vivida pela atriz Olivia Colman (Peep Show, Fleabag). A inglesa já venceu prêmios Oscar, Globo de Ouro e BAFTA.

Príncipe Philip

Tobias Menzies (Roma, Game of Thrones e Outlander) assume o papel de príncipe Philip, no lugar de Matt Smith. O personagem foi protagonista do seriado na segunda temporada.

Elizabeth, A Rainha Mãe e príncipe Charles

Os atores Victoria Hamilton e Julian Baring serão substituídos por Marion Bailey (Aliados) e Josh OConnor (God's Own Country).

Princesa Anne

Erin Doherty (Call the Midwife) interpreta a princesa Anne, a única filha mulher da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip.

Antony Armstrong-Jones

Também conhecido como Lord Snowdon, o marido da princesa Margaret será interpretado por Ben Daniels (House of Cards).

Novos personagens

Entre os novos personagens já anunciados, estão o primeiro-ministro britânico Harold Wilson, que será interpretado por Jason Watkins (The Lost Honour of Christopher Jefferies), e Camilla Shand, segunda esposa do príncipe Charles. Ela será interpretada por Emerald Fenell (Call the Midwife).